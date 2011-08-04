Київводоканал пояснив, чому вода в крані тхне дустом

«Київводоканал» усунув сторонній запах у водопровідній воді, на який скаржилися мешканці Святошинського, Подільського та Шевченківського районів, застосувавши додаткові заходи з її очищення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з оприлюдненою інформацією, результати проведених мікробіологічних та хімічних аналізів води засвідчили, що за основними параметрами вода відповідає вимогам санітарного законодавства. Проте для запобігання появи зазначених запахів у питній воді, «Київводоканал» посилив режим коагулювання (збільшення дози реагентів), контроль за знезараженням води та додатково на кінцевій стадії очищення ввів озон для дезодорування – усунення запаху питної води.

Крім того, здійснюється і комплекс санітарно-технічних заходів для промивання вуличних водопровідних мереж.

Наразі ситуація стабілізувалася і вчора станом на 15.00 скарг щодо «дустового» запаху води не надходило.

Враховуючи цвітіння водойм, «Київводоканал» припускає, що причиною запаху у питній воді може бути продукт життєдіяльності синьо-зелених водоростей – геосмін.

Як інформують в КМДА, геосмін – група речовин біологічного походження. Ці речовини нешкідливі для здоров’я і досить часто зустрічаються у природних продуктах харчування. Геосмін може надавати водопровідній воді запахи, що характеризуються, як: «затхлий», «землистий», «болотистий», «трав’яний», «пліснявий», а в поєднанні з різними одорантами (хлором) надає «дустовий» відтінок запаху. Лікарі-гігієністи, вивчаючи ці сполуки, віднесли їх до малотоксичних. Гранично припустима концентрація цих сполук не визначалася.