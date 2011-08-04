На Львівщині дизпальне витекло в річку: Дністер під загрозою?
Встановили загородження
На Львівщині через пошкодження продуктопроводу у річку потрапило дизпаливо.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 серпня о 13.10 поблизу с. Переможне Городоцького району, на 179-му км продуктопроводу ДП „ПрикарпатЗахідтранс” діаметром 510 мм, внаслідок розгерметизації сталося витікання дизпалива за межі охоронної зони та попадання його у р. Струга.
О 13.45 аварію ліквідовано, продуктопровід працює у звичайному режимі.
Встановлено, що продуктопровід було пошкоджено навмисно, діаметр отвору - 32 мм.
На р. Струга встановлені бонові загородження з метою попередження потрапляння дизпалива у р. Верещиця, яка є притокою р. Дністер.
Береги річки оброблено сорбентом. Водозаборів на річках немає.
На місці події працює бригада ДП „ПрикарпатЗахідтранс”.
Кількість дизпалива, що витекло у річку, встановлюється. Фахівцями СЕС, екологічної інспекції посилено контроль за якістю води у річках.