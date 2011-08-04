Чоловік 10 років не бідував, збуваючи дитячу порнографію

Працівники міліції під час збуту дитячої порнографії затримали на території Дніпропетровщини громадянина Білорусі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Встановлено, що затриманий протягом останніх 10 років займався ввезенням, виготовленням та розповсюдженням із використанням мережі інтернет відео порнографічного характеру, у яких знімалися діти віком від 5 до 12 років із малозабезпечених сімей, сироти та безпритульні.

Зйомки відеороликів проводилися у Білорусі, Російській Федерації, Україні, Камбоджі, Малайзії та інших країнах.

Діяльність з виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії була для зловмисника постійним засобом отримання доходу, який становив від 7 тис. доларів США на місяць.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.