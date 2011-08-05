У Києві презентують акцію до двадцятої річниці незалежності України у Брюсселі

У Києві у галереї «Фонд сприяння розвитку мистецтв» (вул. Фролівська 1/6) 9 серпня о 12.00 Європейська Асоціація Українців вперше презентує акцію «Ukrainian Manneken Pis» - церемонія вдягання символу столиці Євросоюзу «Хлопчика, що пісяє» у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, цьогоріч «Manneken Pis» вдягатимуть у новий костюм – вбрання князя Київської Русі Ярослава Мудрого, який спеціально виготовили у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь».

Напередодні святкування двадцятої річниці Незалежності України у Брюсселі костюм вдягатимуть на двійника «Хлопчика, що пісяє».

«Минулого року символ столиці Євросоюзу в костюм козака вдягав український богатир Василь ВІРАСТЮК. На презентації у Києві володар титулу «Найсильніша людина планети» передасть право вдягти «Хлопчика, що пісяє» своєму наступнику.

Ім’я відомого співвітчизника, який поїде в Брюссель відягати «Ukrainian Manneken Pis» українці дізнаються лише на презентації - 9 серпня», - повідомляють організатори.

Учасниками презентації стануть: президент Європейської Асоціації Українців ОЛЕКСІЙ ТОЛКАЧОВ, автор проекту «Парк Київська Русь» ВОЛОДИМИР ЯНЧЕНКО, найсильніша людина планети ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК.

Також запрошено представників культурних та дипломатичних кіл України. Організатори сподіваються створити справжню атмосферу свята «Ukrainian Manneken Pis», яка зазвичай панує в Брюсселі.

В програмі презентації: одягання «Хлопчика, що пісяє», фотографування, спілкування з організаторами, фотовиставка минулорічних свят і фуршет.

***Традиція одягання «Пісяючого хлопчика» налічує понад 300 років – його одягали королі і президенти різних країн та народів. Цього року, у зв’язку з презентацією Брюсселю нового костюму для «Manneken Pis», акція в столиці Євросоюзу набуде особливого розмаху: вона супроводжуватиметься урочистим прийомом в мерії Брюсселя – в старовинній ратуші на Гранд Плац, пішою ходою середньовічними вулицями, одяганням «Manneken Pis», гучними вуличними гуляннями та вечірнім святковим концертом.

Акція «Ukrainian Manneken Pis» стане найбільшим закордонним святкуванням Дня незалежності України, сприятиме популяризації України в Європі, а також символізуватиме тисячолітню історію України.