В Україні дозволили полювати

Сезон полювання в Україні цього року почнеться з 13 серпня, крім південних і східних областей.

Про це заявив у середу на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, говориться в повідомленні департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Сьогодні ми підпишемо постанову. У всіх областях, окрім південних і східних, полювання почнеться 13 серпня", - сказав міністр.

Він сказав, що в південних і східних областях, де зберігається висока температура повітря, рішення ухвалюватиметься місцевими органами влади, після попереднього узгодження з МНС.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив внести зміни до розпорядження №730-р від 1 серпня 2011 року, яким заборонялося відкриття полювання на пернату дичину. Голова уряду відзначив, що мотивом заборони був прогноз, який обіцяв спеку в серпні і, відповідно, підвищену пожежну небезпеку. Проте прогноз не справдовується для багатьох регіонів України, отже, забороняти в них полювання немає підстав.