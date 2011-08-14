На завтра Україні обіцяють спеку з дощами

Завтра, 15 серпня, в Україні очікується спека з короткочасними дощами.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західній частині переважно без опадів, на решті території короткочасний дощ, гроза (у східних областях місцями), у південній частині та в центральних областях місцями сильні дощі, в окремих пунктах град і шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 14-19°, на узбережжі морів до 23°, в західних областях 11-16°; вдень 24-29°, на півдні та сході місцями 31-33°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, короткочасний дощ (вночі невеликий), місцями гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 14 серпня, температура води в Чорному морі 20-25°, Азовському морі 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 22°.