«Ейфорія»: у Житомирі стрибали з 40-метрового моста

У Житомирі 13-14 cерпня пройшов міжнародний фестиваль з роуп-джампінгу "Ейфорія".

Як повідомили кореспонденту УНІАН" у житомирській екстрім-організації "Ейфорія", яка організувала та провела захід, спрямований він на пропаганду здорового способу життя.

В рамках фестивалю відбулися спортивні змагання, під час яких з житомирського пішохідного 40-метрового моста стрибали півсотні учасників з десяти команди з Росії та України.

Довідка УНІАН. Роуп-джампінг являє собою екстремальний вид спорту . Спортсмени виконують стрибки з висоти вниз або маятником з використанням альпіністських мотузок і спорядження.

***Роуп-джампінг - це напрям екстремальної активності, що полягає в стрибку і подальшому вільному падінні (польоті вниз) з високого об'єкта. При цьому для зупинки падіння використовується амортизуюча система альпіністських мотузок і спорядження. У польоті можна виконувати акробатичні трюки і елементи.