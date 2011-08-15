ЗМІ: У Лук’янівському СІЗО бунт

У столичному СІЗО на Лук’янівці, за чутками, розгорівся скандал. Як пише газета "Сегодня", днями семеро арештантів порізали собі вени на знак протесту проти дій адміністрації установи, яка нібито ущемляє їх права. Двоє в'язнів зараз начебто знаходяться в медчастині ізолятора. Але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

«Наскільки мені відомо, у нас нічого подібного не було. Все це чутки...» — сказав журналістам радник глави Держпенітенціарної служби Ігор Андрушко. У той же час, мешканці слідчого ізолятора, з якими вдалося поговорити, повідомили: інцидент був.

«У СІЗО є «хата» (так у кримінальному світі називають камеру), де сидять близько 20 осіб, — розповіли журналістам. — Причому, ніхто з них повагою в «блатному» світі з тих або інших причин не користується. Кажуть, що в цій камері «женуть» самогон і продають іншим арештантам за ціною: літр — 100 гривень. А днями в СІЗО поширилася чутка, що хлопці з «прокаженої хати» напилися і почали буянити. Один з них розійшовся найбільше, і «контролери» (так на злодійському сленгу називають інспекторів СІЗО) вирішили відправити його до карцеру. Але решта арештантів камери стала на його захист. Тому адміністрації довелося відправити до них бійців із собаками. Після чого деякі з хлопців, що знаходилися в камері, і порізали собі вени. Тепер деякі з них начебто в «больничці».

Цікаво, що «блатні» (а саме вони зазвичай і організовують акції протестів у місцях позбавлення волі) цього разу своїх «побратимів» не підтримали. Кажуть, ті самі винні, а адміністрація СІЗО діяла законно.