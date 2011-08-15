Попов сподівається в трьох будинках розселити всіх безквартирних киян?

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ звернувся до керівництва районних держадміністрацій столиці з тим, щоб вони допомогли знайти земельні ділянки, на яких можна було б звести соціальне житло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав під час розширеної колегії КМДА, відзначаючи важливість вирішення проблеми забезпечення житлом працівників бюджетних установ.

“Я пропоную головам районних держадміністрацій разом з КУЧУКОМ (заступник голови КМДА Михайло КУЧУК – УНІАН) спланувати, визначити місця, де ми можемо земельну ділянку взяти для того, щоб у найближчі роки – два - максимум три роки - ми хоча б по одному будинку, яке б ми назвали соціальне житло для бюджетної сфери, могли збудувати і здати”, - сказав керівник КМДА.

Він зазначив, що зараз є технології, де собівартість будівництва житла досягає всього 4 тис. грн. за кв. метр.

“Якраз такі проекти, соціально спрямовані, з нормальними, невеликими обсягами житла ми могли б запропонувати. Це 1-2-кімнатні квартири хоча б для молодих спеціалістів або для тих, хто давно стоїть у черзі і не має можливості брати участь у програмі 50/50”, - зазначив О.ПОПОВ.