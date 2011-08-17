Уряд готує 5 законів щодо ринку праці

Законопроекти, що передбачають посилення штрафів за порушення трудового законодавства, можуть бути представлені у Верховній Раді у жовтні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Державної інспекції України з питань праці - головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ.

«Ми вважаємо, що вони будуть запущені відразу за процедурою, тому що вони не торкаються Бюджетного кодексу», - говорить він.

За словами А.ЧЕРКАСОВА, сьогодні тривають діалоги з соціальними партнерами щодо окремих норм законів. Він зазначає, що багато питань вже узгоджені, наприклад, роботодавці дозволили значне збільшення штрафів за виявлені порушення. При цьому, говорить він, профспілки наполягали на ще більшому збільшенні штрафів.

Не до кінця узгодженим залишається питання диференціації мінімальної заробітної плати. Нагадаємо, в законопроектах прописана норма, згідно з якою за окремими посадами закріплюється мінімальна сума зарплати, нижче якої працівник не може одержувати.

«Профспілки з нами чому не згодні – вони хочуть мати норму про громадських інспекторів, яким надаються широкі права, але вони ні за що не відповідатимуть. Таке було у Радянському Союзі…» - говорить А.ЧЕРКАСОВ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики УНІАН повідомили, що у вересні уряд має намір подати до парламенту п`ять законопроектів щодо регулювання ринку праці

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2011 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив громадськості два законопроекти щодо легалізації заробітної плати і робочих місць. Законопроекти так і не надійшли на розгляд парламенту. Тоді ж, навесні 2011 року, було ухвалене рішення про розробку 5 законодавчих документів з планами прийняти їх восени 2011 року.

Як зазначили у прес-службі міністерства, на сьогодні робоча група, до складу якої входять представники Мінсоцполітики і Державної інспекції з питань праці, допрацьовує ці законопроекти.