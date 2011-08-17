Бескидський тунель у Карпатах завершать у 2015 році

«Укрзалізниця» планує в 2015 році завершити будівництво Бескидського тунелю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, 15 липня п.р. «Укрзалізниця» підписала договір на проектування і будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю (Львівська залізниця) з приватним акціонерним товариством «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж».

Зокрема, планується будівництво тунелю протяжністю 1822 метри поряд з існуючими одноколійним, який перебуває в аварійному стані.

За даними прес-служби, будувати тунель у Карпатах будуть за новітньою австрійською технологією, частину робіт виконуватиме субпідрядник – австрійська компанія «ПОРР». При цьому підготовчі роботи, а також укладання колій, електрифікацію об`єкту Львівська залізниця виконуватиме за власні кошти.

У відомстві зазначили, що проект будівництва підрядчик має розробити за 140 днів. Після узгодження Державною архітектурно-будівельною інспекцією проект і техніко-економічні показники будуть направлені на затвердження Кабінету міністрів України.

За оцінками фахівців, будівництво двоколійного Бескидського тунелю збільшить пропускну спроможність залізниці, а також сприятиме розвитку транзитного потенціалу України, оскільки цей об`єкт входить до п`ятого пан`європейського транспортного коридору (Італія-Словенія-Угорщина-Словаччина-Україна-Росія).

У прес-службі відзначили, що на сьогодні вартість об`єкту становить 142 млн. дол. За словами начальника відділу упровадження кредитних угод «Укрзалізниці» Юрія СІМЧУКА, вже досягнуто домовленостей з Європейським банком реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком про виділення кредитних коштів.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового Бескидського тунелю у Закарпатті розпочнеться у 2012 році.

Наприкінці червня Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування Бескидського тунелю.

Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» в 2011 р. перемогла у тендері «Укрзалізниці» на проектування і будівництво Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року розпочала проектування будівництва Бескидського тунелю, розвідку рельєфу і геодезичних робіт.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект запровадження швидкісного руху пасажирських потягів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку», яку було підписано ще у серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. З них 40 млн. дол. буде спрямовано на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить у 5-й пан`європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи щодо тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).