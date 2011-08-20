СБУ повернула державі Рівненський завод тракторних агрегатів

Оперативники управління СБУ у Рівненській області викрили схему незаконного привласнення однією з приватних структур майна ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ.

Зокрема, встановлено, що в 2002 році ВАТ «РЗТА» було придбано однією із приватних структур на неконкурентних засадах з порушенням положень «Державної програми приватизації». У процесі реструктуризації підприємства основні виробничі комплекси (виробництво тросів дистанційного керування, опалювальної техніки та фільтрів, ливарне виробництво) були виведені у закриті акціонерні товариства, а частку державного ВАТ у цих структурах було зменшено.

Під час ініційованої СБУ перевірки спільно з новим правлінням ВАТ «РЗТА», Фондом державного майна України та органами прокуратури в судовому порядку повернуто до державного сектору економіки незаконно відчужене майно та майнові права цього підприємства, а саме 36,71% акцій на суму понад 6 мільйонів гривень.

У січні ц.р. слідчим відділом УСБУ в області було порушено кримінальну справу стосовно колишнього виконуючого обов’язки голови правління ВАТ «Рівненський завод тракторних агрегатів», який використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вдався до розтрати ввірених йому товарно-матеріальних цінностей на суму 1 мільйон 250 тисяч гривень. На даний час кримінальна справа передана до суду.