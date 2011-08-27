Кавун вагою 43,1 кг побив рекорд всеукраїнського фестивалю

У Голій Пристані Херсонської області проходить VIII Всеукраїнський фестиваль «Український кавун - солодке диво».

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках фестивалю відбуваються конкурси на визначення найбільшого кавуна, дині та гарбуза. Агрогосподарства зі всього Голопристанського та інших районів області привезли на конкурс найбільші кавуни, дині й гарбузи.

Вже визначені переможці у всіх номінаціях – кавун вагою 43,1 кг, гарбуз – 53,4 кг і диня – 8,8 кг.

Рекордсменом цього року став кавун, вирощений в агрогосподарстві «Мрія», причому він став найбільшим за всі роки проведення фестивалю. Зокрема, минулого року переможцем став кавун вагою майже 39 кг, а в 2009 році – 42-кілограмова ягода.

У рамках фестивалю, крім конкурсів, відбудеться ярмарок-продаж сільгосппродукції, а також розважально-ігрова і концертна програми, які завершаться пізно ввечері народним гулянням.