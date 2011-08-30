Азарову покажуть швидку допомогу

Прем’єр-міністр України Миколи АЗАРОВ у вівторок, 30 серпня, здійснить робочу поїдку до Харківської області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

У Харкові глава уряду планує відвідати виставку медичного устаткування і ознайомитися з роботою служби швидкої та невідкладної допомоги.

Крім того, М.АЗАРОВ візьме участь у зборах активу Харківської області, під час яких вручить нагороди кращим працівникам сільського господарства і шляхової галузі, а також поспілкується з журналістами.