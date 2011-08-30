Морські піхотинці рушили на Румунію, десантники - на Білорусь

29 серпня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалося багатонаціональне навчання “Ротаційні сили Чорноморського регіону-2011”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони, цей захід відбувається відповідно до Плану міжнародного військового співробітництва на 2011 рік між оборонними відомствами України та Болгарії.

До навчання залучені більше 100 військовослужбовців, 15 одиниць військової і спеціальної техніки та інші матеріально-технічні засоби.

Під керівництвом заступника начальника Міжнародного центру миротворчості та безпеки підполковника Ігоря ЗЕНІНА українські та болгарські військовослужбовці впродовж двох тижнів удосконалюватимуть вишкіл з миротворчої тематики на Центральному військовому містечку, тактичному полі та полі підготовки миротворчих підрозділів.

За період спільного навчання українські та болгарські підрозділи мають досягти високого рівня взаємосумісності під час проведення миротворчої операції та виконання тактико-спеціальних процедур, зазначили в Міноборони.

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100 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України відбули до Румунії для участі у багатонаціональному навчанні “Ротаційні сили Чорноморського регіону-2011”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, у навчанні на полігоні Бадабаг разом з українськими військовими братимуть участь військовослужбовці США, Румунії, Азербайджану та Македонії.

Протягом двох тижнів особовий склад роти морської піхоти під командуванням капітана Олега САВІНОВА спільно з іноземними колегами відпрацьовуватиме завдання з патрулювання, проведення конвоїв та супроводу колон, операції з протидії використання нелегальної зброї, дії в урбанізованій місцевості та інші питання, пов’язані з миротворчою тематикою.

Підрозділ морської піхоти ВМС України бере участь у багатонаціональному навчанні на виконання Указу Президента України від 11 березня 2011 року № 283/2011 “Про затвердження Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році”.

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Українська аеромобільна рота у складі не більш як 100 чоловік візьме участь в білорусько-російських навчаннях "Щит Союзу-2011", які відбудуться в Росії з 16 по 22 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Петро ТИХОНОВСЬКИЙ.

"Мета - показати наше братерство, нашу готовність надати братську допомогу, якщо цього зажадає обстановка", - пояснив П.ТИХОНОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що зараз не йдеться про входження України в білорусько-російське регіональне угруповання військ.