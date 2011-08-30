На Херсонщині горіло 15 гектарів лісу

Біля с. Геройське Голопристанського району Херсонської області горіла суха трава, а також вогонь захопив лісовий масив Геройського лісництва Голопристанського лісопромислового господарства.

О 19.00 підрозділами Державної пожежної охорони, технікою, працівниками лісництва, авіацією Держлісагенства та Міноборони пожежу лісового масиву на площі близько 15 га, з них 10 га – верхового, локалізовано, повідомляє прес-служба МНС. Гелікоптером Міноборони здійснено 20 скидів води на осередки загорання.

Жертв і постраждалих немає. На місці події працює оперативна група Управління МНС в Херсонській області.