На Херсонщині горіло 15 гектарів лісу
08:59, 30 серпня 2011Суспільство
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Гелікоптер здійснив 20 скидів води
Біля с. Геройське Голопристанського району Херсонської області горіла суха трава, а також вогонь захопив лісовий масив Геройського лісництва Голопристанського лісопромислового господарства.
О 19.00 підрозділами Державної пожежної охорони, технікою, працівниками лісництва, авіацією Держлісагенства та Міноборони пожежу лісового масиву на площі близько 15 га, з них 10 га – верхового, локалізовано, повідомляє прес-служба МНС. Гелікоптером Міноборони здійснено 20 скидів води на осередки загорання.
Жертв і постраждалих немає. На місці події працює оперативна група Управління МНС в Херсонській області.
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