Погода на останній день літа

31 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде переважно без опадів. Лише у західних, а вдень місцями і в північних областях очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-західний, на півдні та сході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°, у західних областях 20-25°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

30 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-24° (в районі Чорноморського 17°), у Дніпрі біля Києва 20°.