Шлапак: Україні не вистачить внутрішніх ресурсів, щоб протистояти кризі

Якщо на зовнішніх ринках трапляться серйозні проблеми, то резервів НБУ буде замало, щоб утримати ситуацію.

Про це сказав колишній міністр економіки, відомий економіст Олександр ШЛАПАК в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№151 (4158) від 30.08.2011 року).

За його словами, на сьогодні “ці резерви становлять 38 мільярдів доларів: назагал достатньо, щоб дотримати платіжний баланс до кінця нинішнього року”. При цьому підкреслив: “Але це за умови стабільної зовнішньої ситуації. Не дай Бог, на зовнішніх ринках трапляться серйозні проблеми, - цих резервів буде замало!”.

О.ШЛАПАК зазначив, що в Україні ріст ВВП із початку року становить 5%. Він сказав, що “мусимо вкотре подякувати нашим хімікам, металургам, будівельникам (йдеться, в першу чергу, про інфраструктурне будівництво, пов’язане з Євро-2012), селянам”. При цьому спрогнозував, що “рік ми закінчимо із 4,5% зростання ВВП”, але наголосив, що “це трапиться за тих економічних умов, які ми маємо сьогодні в світі”.

О.ШЛАПАК не сумнівається, що буде друга хвиля економічної кризи. “Останні події у світі - мається на увазі нестабільність світових валют, фондових ринків — це вже перші дзвіночки «другої хвилі». Те, що вона буде, у мене немає жодних сумнівів”, - додав він. За його словами, “уряди і центральні банки провідних держав протягом 2008 - 2011 років перепробували все: від нульових процентних ставок до прямої емісійної підтримки приватного сектору”. “Як дотепно пише відомий аналітик, що спрогнозував кризу 2008 року, Нуріель РУБІНІ: світові уряди щоразу, борючись із кризою, витягували з цилiндра чергового кролика. А от тепер кролики скінчилися”, - сказав колишній міністр економіки.

О.ШЛАПАК зазначив, що терміни протікання «другої хвилі» кризи залежатимуть від того, які шляхи оберуть для порятунку економіки лідери світових держав. Він додав, що “жодних внутрішніх ресурсів України не вистачить, щоби боротися з такою стихією, як світова криза”. “На превеликий жаль, за несприятливих умов ситуація буде майже некерованою,” - додав він.

О.ШЛАПАК вважає, що пропозиції деяких економістів, які закликають НБУ почати повільно девальвувати гривню, не є вирішенням проблем. За його словами, якщо “світовий капітал почне тікати з усіх ризикованих ринків, а відтак i з України, то нам не втримати ринок, навіть якщо ми зараз почнемо девальвацію”.