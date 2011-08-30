Патріарший Собор УГКЦ збереться в Бразилії

31 серпня по 4 вересня у Бразилії, у місті Прудентополісі, відбуватиметься V сесія Патріаршого Собору Української Греко-католицької церкви.

Собор проходитиме під загальною темою «Покликання до богопосвяченого життя». Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) назвав Собор «дуже важливим всецерковним форумом, бо Патріарший Собор збирає воєдино єпископат, священиків, ченців, черниць і мирян з усіх єпархій нашої церкви цілого світу».

Такий Собор проходить в УГКЦ кожні п’ять років. Темою минулого форуму була «Молодь у церкві третього тисячоліття».

Як відзначив глава УГКЦ, «тепер центром уваги цілої церкви буде «Покликання до богопосвяченого життя», бо, як відомо, цей рік церква присвятила саме покликанню до богопосвяченого життя. Отож, чернече життя: яким воно є, яким воно повинно бути, що сьогодні церква очікує від ченців, черниць, тобто усіх тих, хто живе життям, цілковито посвяченому Богу? Саме ці питання обговорюватимуть на Соборі», – зазначає він.

Предстоятель УГКЦ вважає знаменним те, що така сесія Собору відбудеться поза межами України – у Бразилії.

«Організація Української церкви в Латинській Америці була здійснена саме силою нашого чернецтва. Це отці василіяни, отці салезіани, також сестри василіянки, сестри служебниці. Це була потуга нашої Церкви, яка протягом минулого століття послужила нашим людям у тих віддалених теренах, куди їх закинула доля. Сьогодні ми хочемо ще раз осмислити зміст, а відтак і форми здійснення служіння тих осіб, які живуть богопосвяченим життям», − пояснив Блаженніший Святослав.

Сам Предстоятель на Соборі оголосить доповідь щодо інтелектуального виховання чернецтва, що завжди було необхідним для виховання Церкви, каже він.

31 серпня відбудеться урочисте відкриття Собору. 1 вересня обговорюватимуть тему «Божий поклик». 2 вересня дискутуватимуть на тему «Післанництво богопосвячених осіб». Темою третього дня стане «Виховання (формація) богопосвячених осіб». Завершиться Собор 4 вересня Божественною літургією, після якої владики переїдуть до міста Куритиба, де 5 вересня розпочнеться засідання Синоду єпископів УГКЦ.