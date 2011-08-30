Президент Росії нагородив Богдана Ступку

Орденом Пошани

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив українського актора Богдана СТУПКУ орденом Пошани. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив українського актора Богдана СТУПКУ орденом Пошани. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ російський Президент підписав 25 серпня. «За великий внесок у розвиток зв`язків між Російською Федерацією і Україною в галузі культури нагородити орденом Пошани СТУПКУ Богдана Сильвестровича – художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Україна», - говориться в указі. Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Д.МЕДВЕДЄВ привітав Б.СТУПКУ з 70-річчям.

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