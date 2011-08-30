Президент Росії нагородив Богдана Ступку

21:55, 30 серпня 2011
Суспільство
2482 0

Орденом Пошани

Богдан Ступка
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ нагородив українського актора Богдана СТУПКУ орденом Пошани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ російський Президент підписав 25 серпня.

«За великий внесок у розвиток зв`язків між Російською Федерацією і Україною в галузі культури нагородити орденом Пошани СТУПКУ Богдана Сильвестровича – художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Україна», - говориться в указі.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Д.МЕДВЕДЄВ привітав Б.СТУПКУ з 70-річчям.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter