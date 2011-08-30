Батькам першокласників 1 вересня дадуть вихідний
23:14, 30 серпня 2011Суспільство
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Повідомлення з Дніпропетровська
У Дніпропетровській області батькам першокласників 1 вересня буде надано вихідний день.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.
«Я рекомендував керівникам міст і районів усно під час наради та у розісланих ОДА телефонограмах провести бесіди з керівниками підприємств, організацій та закладів щодо надання батькам дітей, які вперше підуть до школи, вихідного дня. 1 вересня - справжнє свято для таких родин і вони мають провести цей день разом», - сказав О ВІЛКУЛ.
За його словами, відгуки на дану рекомендацію були позитивними.
На Дніпропетровщині 1 вересня за шкільні парти сядуть понад 29 тисяч першокласників.
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