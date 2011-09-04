Мери Києва та Кіото відвідали дитячу академію мистецтв

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та мер міста Кіото Дайсаку КАДОКАВА відвідали Київську дитячу академію мистецтв, де мали змогу ознайомитись із роботами молодих талантів України в галузі образотворчого, хореографічного та музичного мистецтва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, за словами О.ПОПОВА, відносини між країнами залежать від ролі, фахової підготовки дипломатів, проте величезна роль відводиться «народній дипломатії».

«Вважається, що стосунки між країнами залежать від ролі, фахової підготовки та професіоналізму дипломатів, але сьогодні ми переконались у важливості «народної дипломатії». У цьому залі представлено чудові твори образотворчого мистецтва, зробленого руками київських та кіотських дітей. Тут неважливо, якою мовою ти розмовляєш: українською чи японською, адже ці роботи прекрасні, а прекрасне не потребує перекладу», – сказав О.ПОПОВ

Також він додав, що у Києва та Кіото є багато приводів для розвитку дружніх стосунків та співпраці. Зокрема в галузі культури та мистецтва. Також голова КМДА зазначив, що дуже важливим є розвиток співпраці між нашими навчальними закладами, адже потенціал навчальних закладів міста – університету Шевченка, КПІ та інших – дуже високий.

Окрім того, О.ПОПОВ підкреслив важливість розвитку ділових відносин для реалізації масштабних проектів у галузі енергозбереження, електроніки тощо.