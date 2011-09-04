Янукович: приватний сектор економіки - важливий чинник

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав підприємців з професійним святом.

«Сьогодні приватний сектор національної економіки залишається важливим чинником підвищення конкурентоспроможності виробництва, зміцнення позицій українського товаровиробника на внутрішньому і світовому ринках», - зазначив глава держави у привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

Він висловив переконання, що українські підприємці своєю ініціативною та наполегливою працею і надалі сприятимуть зростанню інтересу міжнародного співтовариства до вітчизняних ділових кіл, зміцнюючи віру у можливість чесно творити власний добробут і міцну державу.

Водночас, за словами В.ЯНУКОВИЧА, пріоритетним завданням органів державної влади на всіх рівнях є створення належних умов для ведення бізнесу та усунення бар`єрів на шляху його розвитку.

Президент побажав підприємцям міцного здоров`я, витримки та оптимізму, щоб кожна започаткована справа була вдалою і успішною, а також добра й щастя.