АТН просить захисту у Януковича - влада нацькувала на телеканал СЕС?

Харківський телеканал АТН вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вплинути на владу Харкова, яка знищує незалежний ЗМІ.

Про це йдеться у відкритому листі каналу, переданому УНІАН.

Як зазначається в документі, 22 липня 2011 року провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу АТН на передавач, без пояснення причин в односторонньому порядку розірвав договір. Телекомпанія АТН була вимушена задіювати власну радіорелейну станцію для передачі сигналу на передавач. 28 липня 2011 року АТН подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорта для здійснення радіорелейної передачі сигналу. А вже 1 серпня в АТН прийшла перевірка міської СЕС на предмет наявності в АТН цього санітарного паспорта. В результаті цієї перевірки головний санітарний лікар Харкова ЗУБКОВА І.А. винесла постанову про припинення роботи станції у зв`язку з відсутністю санітарного паспорта.

Таким чином, телекомпанія позбавлена можливості мовити з 6 серпня.

При цьому, зазначають телевізійники, після отримання санітарного паспорта від Центральної СЕС МОЗ України, харківська СЕС відмовилася відновити роботу радіорелейної станції.

«Таким чином, керівництво міської СЕС затягує незаконну перешкоду відновленню мовлення АТН і демонструє свою повну безкарність і підтримку з боку високопоставлених чиновників», - йдеться в листі.

Крім того, зазначається в листі, проблеми у АТН несподівано виникли й з харківськими провайдерами "Датагруп" і "Велтон. Телеком".

Як зазначають автори листа, і співробітники СЕС, і співробітники "Датагруп" і "Велтон. Телеком" говорять, що надійшла команда з мерії Харкова й від обласної влади «не допустити виходу Телекомпанії АТН в ефір на «7 каналі», на якому, окрім АТН, мовить телекомпанія "Тоніс-центр".

Представники ЗМІ стверджують, що в діях влади Харкова, яка поставила собі за мету знищення низки місцевих телевізійних засобів масової інформації, «вбачаються всі ознаки зловживання службовим становищем в корисливих цілях». Журналісти вважають, що такі дії місцевої влади є безпрецедентним тиском на ЗМІ й несуть у собі реальну загрозу свободі слова, гарантовану Конституцією України.

У листі зазначається, що АТН за 18 років свого існування вибилося в лідери інформаційного мовлення в Харківському регіоні. За даними всіх соціологічних опитувань, що проводилися в Харкові за останні 6 років, перегляду новин АТН віддає перевагу більше 50% усіх харків`ян, і в АТН найвищий рейтинг довіри серед глядачів, порівняно з рештою всіх місцевих телекомпаній. За результатами вимірювань телеаудіторії, що здійснювалися компанією GFK, новини АТН дивиться до 550 тис. харків`ян щоденно.

«Оскільки все вищевикладене стосується цінного досягнення демократичного суспільства – свободи слова – колектив АТН, а це понад 70 співробітників, просить Вас втрутитися в ситуацію, що склалася, взяти під особливий контроль розгляд вищезгаданої справи, забезпечити повну, ретельну й достовірну перевірку всіх обставин із метою притягнення всіх винних осіб до відповідальності, недопущення знищення місцевих телеканалів і утиску свободи слова в місті Харкові», - звертаються автори листа до Президента України.