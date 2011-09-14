За три місяці Податковий кодекс знищив 10 тисяч підприємців?

У другому кварталі 2011 року кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстрували свою діяльність, скоротилася більш ніж у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це, посилаючись на відповідь Державної реєстраційної служби, заявив лідер партії «Україна майбутнього» народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК під час міжнародного круглого столу «20 років незалежності: хто дійсно живе в демократії».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Україна майбутнього», в документі сказано, що в період з квітня по липень 2011 року було зареєстровано близько 31 тисячі підприємців, тоді як за аналогічний період минулого року – 83 тисячі.

У відповіді відомства також повідомляється, що за три місяці 2011 року кількість підприємців скоротилася більш ніж на 10 тис. Зокрема, в період із квітня по липень 2011 року було зареєстровано близько 31 тисячі підприємців, тоді як припинили свою діяльність майже 42 тисячі.

«Політика, спрямована на скорочення підприємницької активності громадян, наочно відображає азіатську суть діючої влади. Вже очевидно, що уряд Миколи АЗАРОВА вибудовує модель економіки, заснованої на домінуванні трьох-чотирьох корпорацій, організованих на принципі кримінальної ієрархії, де категорії бюджету замінені категоріями «общака», - заявив С.ОЛІЙНИК.

Нагадаємо, 18 листопада 2010 року Верховна рада прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування й посилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував парламенту зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс із урахуванням пропозицій глави держави. Документ набув чинності 1 січня 2011 року.

Міжнародний круглий стіл «20 років незалежності: хто дійсно живе в демократії» був організований партією «Україна майбутнього». В ньому взяли участь політичні експерти з України, Білорусі та Росії.