Зниклу безвісти суддю Київського апеляційного суду знайшли мертвою

Тіло зниклої тиждень тому судді Київського апеляційного адміністративного суду Оксани Дурицької знайдено у затоці на Оболоні.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

У свою чергу, у столичній міліції підтвердили факт знайдення тіла судді й повідомили, що труп невідомої жінки у затоці Собаче Гирло в Оболонському районі столиці громадяни знайшли ще 7 вересня, однак встановити особу людини не було можливості, оскільки серед речей загиблої, які вона залишила на березі, не було будь-яких документів.

Як зазначили у столичному главку, після того як мати загиблої подала заяву в Оболонське райуправління міліції, вчора їй показали фотографію знайденої жінки, за якою вона впізнала свою доньку.

Як підкреслили в міліції, слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня поінформоване джерело повідомило, що у столиці безвісті зникла 33-річна суддя Київського адміністративного апеляційного суду О.Дурицька.

У столичній міліції цей факт підтвердили, зазначивши, що з відповідною заявою сьогодні до Оболонського райуправління міліції звернулася мати судді з повідомленням, що її донька вже тиждень не виходить на телефонний зв’язок.