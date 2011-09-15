Водій автобуса привіз шахтарів на зміну і помер

Сьогодні в місті Горлівка Донецької області водій шахтного автобуса помер за кілька хвилин після того, як доставив гірників на роботу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Горлівському теркомі Володимира МАМЗЕРА.

За його словами, сьогодні о 12.30 водій автобуса привіз працівників наступної зміни на шахту ім. Румянцева. Гірники пішли на наряд, а водій залишився в кабіні автобуса.

«Приблизно через 15 хвилин він подзвонив дружині й повідомив, що відчув різке нездужання, дружина викликала “швидку”. Але, на жаль, медики, які оперативно прибули (близько 13.00), вже нічим не змогли допомогти людині – він помер до приїзду швидкої допомоги», - розповів В.МАМЗЕР.

Лікарі припускають, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Точну причину смерті встановлює судово-медична експертиза, говориться в повідомленні.