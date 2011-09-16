В’ятрович презентує на Львівському форумі свою книжку

Кандидат історичних наук, екс-директор Архіву Служби безпеки України Володимир В’ЯТРОВИЧ презентує на Львівському форумі видавців свою книжку «Історія з грифом "Секретно"».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центру досліджень визвольного руху.

Презентація відбудеться 16 вересня у приміщенні Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» (М.Львів, вул. С. Бандери, 1).

Учасниками презентації будуть окрім В.В’ЯТРОВИЧА, громадський діяч, політв’язень і один із героїв «Історії з грифом "Секретно"» Ірина КАЛИНЕЦЬ та директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан ЗАБІЛИЙ.