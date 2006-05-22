Чому ріжуть вени у СІЗО?

Прокуратурою Харківської області завершено перевірку за фактом спричинення тілесних ушкоджень – порізів передпліч рук та шиї - 21 слідчо-заарештованим Харківського слідчого ізолятора управління Державного департаменту з питань виконання покарань в області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що у адміністрації СІЗО була інформація про те, що в одній із камер можливе виготовлення забороненої до вживання браги. З метою перевірки цієї інформації та недопущення протиправних дій у цій камері 8 травня було проведено обшук, під час якого були виявлені та вилучені заборонені для зберігання в СІЗО предмети, зокрема, леза від одноразових станків для гоління, електродріт, саморобні викрутка. Деякі особи, які перебувають під вартою, висловили невдоволення проведенням обшуку, який вони вважали незаконним. Троє з них, неодноразово судимі, один з яких притягується до кримінальної відповідальності за злісну непокору законним вимогам адміністрації виправної установи, спричинили собі тілесні ушкодження. Своїми діями вони спровокували до скоєння аналогічних дій ще 18 слідчо-заарештованих. Порізи були неглибокі, які не становили загрози для життя та здоров’я. У такий спосіб, робить висновок прокуратура, 21 слідчо-заарештований вирішив привернути до себе увагу адміністрації СІЗО та співробітників прокуратури. Решта 18 осіб, які перебували в камері, не підтримали дії співкамерників. Кожному з 21 слідчо-заарештованого, які вчинили стосовно себе акти членоушкодження, було надано медичну допомогу.

За даними перевірки, всі особи, які трималися в камері, підтвердили, що під час обшуку до них ніяких заходів фізичного впливу не застосовувалося. Це підтверджено також судово-медичним висновком щодо наявності тілесних ушкоджень цих слідчо-заарештованих. Встановлено, що причиною виникнення інциденту стали непрофесійні дії оперативного працівника СІЗО, закріпленого за цією камерою, який допустив зосередження в одній камері значної кількості осіб негативної спрямованості, котрі могли своїм авторитетом вплинути на інших слідчо-заарештованих. Сам же обшук проводився обґрунтовано, без порушень чинного законодавства з боку працівників установи.

За фактом спричинення собі тілесних ушкоджень слідчо-заарештованими СІЗО прокуратурою області відмовлено у порушенні кримінальної справи стосовно працівників слідчого ізолятора на підставі п.2 ст.6 Кримінально-процесуального кодексу України, тобто за відсутністю у їхніх діях складу злочину. Факти нібито зловживання службовим становищем керівництвом та посадовими особами слідчого ізолятора не підтвердилися.

Прес-служба повідомляє, що основна маса осіб, які перебувають під вартою, не висловлює жодних претензій до умов тримання в СІЗО. Тим часом більшість скарг і заяв від спецконтингенту пов’язана з невдоволенням тривалим розслідуванням та розглядом їхніх кримінальних справ слідчими та судовими органами.

Перевіркою встановлено також, що в діяльності співробітників СІЗО є ще недоліки. Зокрема, до режимної зони проносяться недозволені предмети. Під час планових обшуків вони не завжди виявляються. Є факти протиправних зв’язків працівників СІЗО із засудженими та слідчо-заарештованими. Навіть під час перевірки 17 травня співробітник режимного відділу проніс на територію СІЗО на прохання слідчо-заарештованого горілку, пиво та сигарети, які є забороненими. За цим фактом прокуратурою області зараз проводиться перевірка, готуються матеріали для складання протоколу про скоєння корупційних дій та передачі його для розгляду до суду.

За інформацією прес-служби прокуратури, триває комплексна перевірка роботи слідчого ізолятора. За її наслідками буде підготовлено відповідний акт прокурорського реагування.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Харківському слідчому ізоляторі №27 21 утримуваний порізали собі вени.