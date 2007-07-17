Підлеглий Черновецького погорів на хабарях

Співробітниками УСБУ в м.Києві викрито і припинено корупційний механізм стягнення хабарів з фізичних та юридичних осіб, який запровадив 34-річний опосадовець Головного управління з питань захисту прав споживачів Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м.Києві, в результаті спецоперації при отриманні хабара у три тисячі гривень у підсобному приміщенні одного з великих магазинів у Подільському районі Києва “на гарячому” було захоплено посередника - 24-річного Д.

Спрощена схема вимагання хабарів полягала у тому, що, зловживаючи службовим становищем, чиновник ініціював перевірки магазинів та інших торгових точок міста, за результатами яких директорам та представникам комерційних структур давали зрозуміти, що за ненакладення на них штрафних санкцій необхідно сплатити “відкупного”.

За матеріалами УСБУ прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу стосовно двох осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб). Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Загалом, з початку року столичним Управлінням СБУ вже викрито і припинено 17 випадків хабарництва з боку державних службовців, правоохоронців, податківців та інших посадовців. Усіх зловмисників захоплено під час отримання грошей. Загальна сума вилучених хабарів становить чверть мільйона гривень.

В Управлінні СБУ в м.Києві діє телефон довіри. Якщо громадянам відомі факти щодо вимагання та отримання хабара з боку службовців державних органів столиці можна зателефонувати за номером: (044) 226-26-27. Інформація, яка надійде, обов`язково буде перевірена, запевняють у прес-центрі. Згідно з чинним законодавством, стосовно зловмисників вживатимуться відповідні заходи. Телефон довіри працює цілодобово.