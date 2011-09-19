Ландика перевезли до іншого СІЗО

Роман Ландик, екс-депутат Луганської міськради, який побив 4 липня відвідувачку ресторану «Баккара» Марію Коршунову, вже переведений з Краснодарського в Бєлгородського СІЗО. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Управління федеральної служби виконання покарань Краснодарського краю.

Р.Ландика затримали в Росії після порушення українськими правоохоронцями кримінальної справи за ч. 3 ст. 296 («Хуліганство»).

«Поки ми очікуємо. Екстрадиція має завершитися найближчим часом. Конвоювання до кордону з Україною залежить від російської сторони. Процес триває», - повідомив газеті «Сегодня» начальник прес-служби Генпрокуратури України Юрій Бойченко.

А прес-секретар прокурора Луганської області Олександр Зайцев пояснив, що екстрадиція Ландика відбудеться в кілька етапів. «На кордоні його передадуть нашим службам. Потім переведуть у СІЗО Харкова, а звідти - на місце скоєння злочину, до Луганська », - сказав він.