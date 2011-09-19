Водій Chevrolet, який вранці збив у Києві трьох пішоходів, був п'яним

35-річний водій Chevrolet, який збив сьогодні у Києві трьох пішоходів, перебував у нетверезому стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ ГУ МВС України в столиці.

Розв`язується питання щодо порушення кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві близько 9-ї години водій червоного Chevrolet Lacetti на пішохідному переході збив трьох осіб і зник з місця події. ДТП сталося на перехресті вулиць Фрунзе і Петропавлівської. Одного з постраждалих у вкрай тяжкому стані доставлено до лікарні.

Пізніше водія Chevrolet Lacetti було затримано. За даними міліції, автомобіль, який скоїв наїзд на пішоходів, було виявлено в одному з дворів. Самого водія затримали в його помешканні.