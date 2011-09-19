У Житомирі покінчила життя самогубством 13-річна дівчинка

Правоохоронці проводять перевірку

У Житомирі покінчила життя самогубством 13-річна дівчинка. Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ. За його словами, трагедія сталася 16 вересня. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, з’ясовуються причини самогубства дитини.

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