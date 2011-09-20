ДТП в Анталії: постраждав 21 український турист
13:03, 20 вересня 2011Суспільство
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|Олександр ДИКУСАРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.
За інформацією Почесного консульства України в Наталії, 20 вересня в м. Анталія сталося ДТП, в результаті якої перекинувся туристичний автобус компанії «Тез Тур», який перевозив українських туристів.
«В результаті інциденту 21 громадян України постраждав. За даними, які поки що перевіряються, один з постраждалих помер», - сказав О.ДИКУСАРОВ.
За його словами, посольство України в Туреччині у взаємодії з Почесним консульством України в Анталії та компанією-оператором вживають заходи щодо забезпечення постраждалих необхідним лікуванням та допомогою.
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