Україна значно активізує видобуток нафти і газу
19:51, 21 вересня 2011Суспільство
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Янукович обіцяє європейські стандарти
Україна значно активізує діяльність щодо видобутку власних нафти та газу.
На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл, повідомляє прес-службаглави держави.
«Україна буде значно активізувати свою роботу у напрямку видобутку нафти та газу на своїй території, створення у даному питанні умов згідно європейських стандартів», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент додав, що в цьому контексті будуть реалізовані всі кроки, які необхідні для врегулювання чинного законодавства або підзаконних актів.
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