Клюєв: газовий контракт з Росією буде виконаний

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевнив європейців у намірі виконувати контракти щодо транзиту газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні, виступаючи на конференції «20 років незалежності України: виклики майбутнього».

«Для наших колег одразу хотів би внести ясність: ми розділяємо дві речі – переговорний процес щодо зміни контракту і виконання вже діючого контракту. Ми виконуємо і виконуватимемо вже діючий контракт доти, поки ми не домовимося з нашими колегами з Росії з приводу нових умов поставок газу», - сказав він.

А.КЛЮЄВ наголосив на готовності забезпечити надійність поставок російського газу до Європи.