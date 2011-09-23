Комітет ВР не підтримав приватизацію Почаївської лаври

Профільний комітет Верховної Ради не підтримав проект виведення Почаївської лаври з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Тернопільської обласної ради Степан БАРНА.

«Подзвонив мені депутат Ярослав КЕНЗЬОР, який є членом Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України. За його словами, профільний комітет заборонив виведення Почаївської Лаври з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Проти виступили навіть комуністи», - розповів С.БАРНА.

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером 9105 «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з «Переліку» будівель Почаївської лаври)». Його подали депутати Дмитро ШЕНЦЕВ (Партія регіонів) та Юрій БУТ (пройшов за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», зараз – член провладної депутатської групи «Реформи заради майбутнього»).

16 вересня на пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради виносився проект звернення до Президента, парламенту та уряду щодо неприпустимості розгляду законопроекту про виключення Почаївської лаври із переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Однак з двох спроб це звернення прийняти так і не вдалося. Під час поіменного голосування «за» проголосували лише 50 депутатів з 69 присутніх, 19 депутатів (з Партії регіонів та «Єдиного центру») не голосували.

На знак протесту фракція ВО «Свобода», яка ініціювала звернення, відмовилася брати участь у подальшій роботі сесії і покинула залу. Через відсутність кворуму сесію було закрито.