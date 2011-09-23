У Донецьку підрахували дефіцит готелів до Євро-2012

У Донецьку дефіцит готельних місць на півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу в 2012 році для цільової групи УЄФА сьогодні становить 2 458 номерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на донецького міського голову Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА.

За його словами, найгострішим питанням у процесі підготовки Донецька до майбутнього чемпіонату залишається розміщення.

Мер констатував, що поточного 2011 року в Донецьку введуть в експлуатацію 4 нових готелі, ще 13 готелів планується запустити в 2012 році. Дефіцит на чвертьфінальний матч для цільової групи УЄФА сьогодні становить 158 номерів, і на півфінальний матч - 2 458 номерів.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО запевнив, що покриття дефіциту на чвертьфінальний і півфінальний матчі планується шляхом організації чартерних авіарейсів «Київ – Донецьк», «Донецьк – Київ». Потреба в чартерних авіарейсах для покриття дефіциту на півфінал становить приблизно 20 одиниць.

Мер також повідомив, що для розміщення уболівальників сьогодні вже законтрактовані номери для понад 13 тисяч чоловік. Також у Донецьку триває робота з будівництва кемпінг-парку, в якому планується розмістити майже 3,5 тис. гостей, додав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.