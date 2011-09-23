На залізничній станції Сарни знайшли бомбу
10:27, 23 вересня 2011Суспільство
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Небезпечну знахідку вже знешкодили
Авіаційну бомбу часів Другої світової війни було виявлено в місті Сарни Рівненської області на території залізничної станції під час зачистки колії.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у центру пропаганди управління МНС у Рівненській області.
Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС небезпечну знахідку знешкоджено. Рух потягів не обмежувався.
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