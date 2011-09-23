На залізничній станції Сарни знайшли бомбу

Авіаційну бомбу часів Другої світової війни було виявлено в місті Сарни Рівненської області на території залізничної станції під час зачистки колії.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у центру пропаганди управління МНС у Рівненській області.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС небезпечну знахідку знешкоджено. Рух потягів не обмежувався.