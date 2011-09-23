Мін'юст: закон про нові документи - корупціогенний і порушує права

Ухвалений Верховною Радою закон про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, порушує основні конституційні засади розвитку держави.

Про це говориться у переданому УНІАН повідомленні прес-службі Міністерства юстиції України.

У повідомленні зазначається, що 23 вересня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України“.

У зв‘язку з цим Міністерство юстиції змушене зазначити наступне: «Офіційним приводом для ухвалення Закону стала благородна мета - налагодження безвізового режиму з Європейським Союзом. Проте намагання досягнути поставлених цілей спровокували порушення основних конституційних засад розвитку держави».

Так, за даними Мін’юсту, «Конституція України визначає, що Україна є соціальною, правовою державою, а людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави».

«Натомість, Закон, визначаючи безальтернативну технологію виготовлення документів, що посвідчують особу, закріплює таким чином існуючу монополію у цій сфері, тобто є потенційно корупціогенним. До того ж, застосування передбаченої Законом технології виготовлення зазначених документів призведе до здорожчання, що матиме наслідком збільшення витрат з державного бюджету, а відповідно й кожного громадянина», - наголошується в повідомленні .

Також зазначається, що «положення Закону щодо формування та засад діяльності Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, переліку інформації, яка до неї включатиметься (цей перелік невичерпний), порушують статтю 32 Конституції України, яка звужує можливості держави втручатися в особисте сімейне життя, оскільки сформульовані надто узагальнено, нечітко та припускають різне тлумачення».

Мін’юст вертає увагу, що до зазначеної Державної інформаційної системи, яка на сьогодні використовується Державною міграційною службою для обліку виданих паспортів, Законом пропонується вносити значний, необмежений лише питаннями документування населення обсяг інформації, що завуальовано перетворює ДІС у єдиний реєстр фізичних осіб. «Однак такий реєстр має бути створений на підставі окремого закону, в якому були б визначені засади його створення, створена система гарантій щодо захисту приватного життя, чіткий перелік інформації, яка в ньому має міститись, права і обов’язки людини і громадянина тощо», - підкреслюють в Мін’юсті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України".

Закон регулює правовідносини, пов´язані з встановленням єдиної форми і порядку виготовлення, видачі, обміну, продовження строку дії, пересилання, вилучення, зокрема тимчасового повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та гарантує реалізацію конституційних прав громадян на свободу пересування, вільний вибір місця проживання в Україні, а також права та обов´язки осіб, на ім`я яких видані такі документи.

Законом встановлено, що біометричні дані включаються до документів виключно у випадках, встановлених цим законом. Обсяг таких даних, а також технічні вимоги до форми носія біометричної інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), якщо інше не передбачено цим законом.

Також законом встановлено, що інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.