На Одещині 11-річна школярка врятувала при пожежі двох дітей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю МНС України в Одеській області, завдяки мужності 11-річної школярки Вікторії ДЕРЯДЬКО врятовано від загибелі у вогні 9-місячну племінницю Карину й трохи старшого братика Олексія.

За словами завідуючого Сектором із надзвичайних ситуацій Комінтернівської райдержадміністрації Сергія МЕЛЬНИЧУКА, «пожежа в нещодавно придбаному будинку, де поселилася сім`я школярки В.ДЕРЯДЬКО, сталася в той момент, коли дорослі були на роботі».

Старша з трьох дітей, уточнив він, «прокинулася від плачу племінниці, яка задихалася від сильного гару внаслідок пожежі. Дівчинка не розгубилася - швидко винесла Карину в двір і кинулася рятувати брата Олексія. Потім викотила в двір коляску й продовжила самостійно гасити водою з колодязя полум`я, що розгоралося в будинку...»

Коли вправилася з вогнем, школярка побігла до сусідів, щоб викликати бригаду «швидкої допомоги» і пожежників – була потрібна допомога племінниці, яка отримала опіки від матраца, що загорівся.

За словами С.МЕЛЬНИЧУКА, «прибувши в село Олександрівка, рятувальники виявили, що хоробра дівчинка успішно справилася з їхньою місією – залишилося лише перевірити, чи немає тліючого вугілля, й госпіталізувати дитину до опікового відділення лікарні».

Торкнувшись причини виникнення пожежі, С.МЕЛЬНИЧУК сказав, що «джерелом вогню стала свічка, залишена ввечері на покритому скатертиною столі. Коли вона догоріла, зайнялася скатертина, потім вогонь перекинувся на колиску, що стояла поряд. Використовували ж свічку в цьому будинку тому, що не встигли після придбання будинку підключити його до електромережі».

«З урахуванням цього представники Новомиколаївської сільради й Комінтернівської райдержадміністрації, які прибули на місце події, не лише відзначили подарунками хоробрість 11-річної школярки, але й зобов`язалися допомогти матері багатодітної сім`ї найближчими днями підвести в сільський будинок електроенергію», - зазначив С.МЕЛЬНИЧУК.