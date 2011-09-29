Наша Україна: будівництво на залишках Десятинної церкви - варварство

Член політради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ заявляє, що українська громадськість може і має захистити місце Десятинної церкви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це йдеться у коментарі Д.ЛУБКІВСЬКОГО з приводу законопроекту народного депутата України від Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА.

«Ми вважаємо неприйнятним законопроект регіонала Ю.МІРОШНИЧЕНКА і вважаємо культурним варварством пропонувати зведення на цьому місці будь-яких центрів і офісів. Це – абсолютно дика спекуляція на темі православної культури і монастирів», - заявив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

На його переконання, законопроект Ю.МІРОШНИЧЕНКА, що передбачає зведення на місці історичного фундаменту Десятинної церкви сучасного центру з навчальним закладом та монастирем, прямо суперечить національному та міжнародному законодавству в сфері охорони археологічної та культурної спадщини.

«Наміри влади – зухвалі. По-перше, дивлячись на понищений Київ, ми уявляємо, що ці товариші збудують. По-друге, влада не приховує упереджену перевагу одній конфесії, що немислимо у жодній європейській країні в XXI столітті, тим паче в такій особливій і делікатній в релігійному сенсі, як Україна. По-третє, влада ігнорує вимоги ЮНЕСКО, під захистом якої знаходяться залишки Десятинної церкви. Представники організації недвозначно заявили про неприпустимість будь-яких будівельних робіт на території історичної пам’ятки, оскільки вони означатимуть її безповоротне знищення», - відзначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, на цьому місці, яке належить соборному українському духові, має бути символічний знак пам’яті і музейний заповідник, відкритий для вчених, дослідників і звичайних людей.

«Наша Україна» наполягає на відхиленні законопроекту Ю.МІРОШНИЧЕНКА. З цього приводу Д.ЛУБКІВСЬКИЙ заявив: «Ми закликаємо народних депутатів від усіх фракцій не дозволити знищити залишки Десятинної церкви та не торгувати національними святинями. Ціна російського газу для країни важлива, але національну гідність втрачати не можна».

Депутат також наголосив, що обов’язок української держави – виділити достатні кошти для завершення археологічних досліджень, забезпечити належну консервацію і сучасну музеєфікацію Десятинної церкви.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів, представник Президента у Верховній Раді Ю.МІРОШНИЧЕНКО розробив і зареєстрував у парламенті законопроект «Про відродження унікального Символу православ`я - церкви Богородиці (Десятинної) у місті Києві» (№9196).

Проект закону передбачає проектування і будівництво Національного архітектурно-історичного, духовно-символічного православного комплексу на території пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира - дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Зокрема, законопроект передбачає завершення археологічних досліджень, проведення консервації і сучасну музеєфікацію залишків фундаменту церкви Богородиці (Десятинної). Для цього в стилобатній частині головної споруди Національного православного комплексу буде збудовано Національний музей стародавнього храму і православної культури з урахуванням вимог ЮНЕСКО, а також європейського і світового досвіду. Над стилобатною частиною комплексу буде відроджено унікальний Символ православ`я – церкву Богородиці (Десятинна).

Крім того, законопроектом передбачається створення на території Національного православного комплексу духовно-просвітницького центру православної культури, забезпечується можливість проведення релігійної служби, функціонування монастиря, екскурсійного відвідування і проведення протокольних заходів.

Також Ю.МІРОШНИЧЕНКО пропонує окремою статтею законопроекту визнати право православної церкви на відновлення порушених майнових прав, приведення їх у стан, який існував на момент протиправної експропріації у православної церкви Храму Богородиці (Десятинної), зобов`язавши державу в особі Кабінету міністрів України забезпечити реалізацію вказаних прав.