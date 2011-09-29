Тепер потяг «Київ-Москва» прибуватиме на Ленінградський вокзал?

Керівництво «Укрзалізниці» і ВАТ «Російські залізниці» (РЖД) на зустрічі в Одесі 28 вересня обговорили ряд конкретних заходів для підвищення швидкості і рівня комфорту пасажирських перевезень.

Про це УНІАН повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

«Міністри України і Росії задоволені підсумками виконаної роботи. Зокрема, було обговорено низку питань щодо модернізації інфраструктури для збільшення швидкості потягів. Визначено, що стик Козача Лопань буде виключно пасажирським, і швидкість потягів підвищиться до 160 км/год. Також ми розглянули питання щодо прибуття потягу Київ-Москва до Ленінградського вокзалу, щоб наші пасажири могли пересісти на швидкісний потяг "Сапсан" сполученням Москва - Санкт-Петербург», - прокоментував подробиці і деталі домовленостей генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Він також повідомив, що було порушено питання впровадження нових технологій, оскільки Україна вже на 100% перейшла на електронний вантажний документ і електронний підпис, щоб ці системи узгоджено розвивалися на міжнародному рівні з Росією і Білоруссю. «Звичайно, є питання, над якими ще треба працювати. У свою чергу, я і Володимир ЯКУНІН (президент РЖД - УНІАН) звернулися до своїх міністрів, щоб на рівні уряду розв’язувати питання митниці, саме ці проблеми не дають нам можливості збільшувати обсяги транзитних перевезень, а також імпорту і експорту», - заявив генеральний директор «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у Одесі 28 вересня 2011 р. під час 10-го засідання Підкомісії з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН і віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ підписали низку документів про співпрацю у сфері транспорту, серед яких - актуалізований План заходів щодо реалізації Концепції інтеграції транспортних систем України і РФ на 2011-2014 рр.