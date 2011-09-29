На буровій в Азовському морі - витік газу

В Азовському морі біля Арабатської Стрілки (Генічеський район, Херсонська область) на буровій вишці стався витік природного газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, на буровій свердловині № 82 МСП-112 (морська стаціонарна платформа), розташованій за 50 км від Арабатської Стрілки, на відстані 2 км від берегової лінії Азовського моря у середу, 28 вересня, стався витік природного газу.

Інцидент стався під час проведення капітального ремонту на свердловині.

Згідно з повідомленням, постраждалих немає, забруднення навколишнього середовища не сталося. Проте усіх працівників бурової (12 осіб) було евакуйовано з свердловини власними силами і зараз знаходяться на судні, яке стоїть на якірній стоянці на відстані до 500 м від свердловини. На місце події з Сімферополя (АР Крим) виїхала аварійно-ремонтна бригада ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Причини витоку газу з`ясовуються.