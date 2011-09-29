Рівень злочинності на Київщині нижчий, ніж у країні в цілому

Прокурор Київської області Михайло ВИТЯЗЬ заявляє, що рівень злочинності у Київській області нижчий, ніж загальнодержавний.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Зокрема, таку заяву прокурор зробив, спростовуючи дані Міжнародного центру перспективних досліджень. МЦПД, посилаючись на результати першого післякризового дослідження якості життя в Україні, зазначав, що на Київщині зареєстровано «30 вбивств на 100 тис. населення, що можна порівняти з рівнем злочинності в одній із найбільш кримінальних країн світу – Ямайці».

Як наголошує М.ВИТЯЗЬ, «за даними Головного управління МВС України в Київській області, упродовж 2010 року на території Київщини було зареєстровано 84 умисних убивства, що становить в абсолютних числах 5 на 100 тис. населення (а не 30 на 100 тис., як подається вашим Центром)».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2011 року журнал WEEKLY.ua опублікував рейтинг українських регіонів «Де в Україні жити добре». В ньому наводилися дані дослідження МЦПД. Коментуючи заяву прокурора Київщини, в журналі нам повідомили: «У матеріалі «Де в Україні жити добре», який був надрукований у №34 (77) від 09–15.09.2011, була розміщена неточна інформація про кількість умисних убивств у Київській області, надана Міжнародним центром перспективних досліджень. Згідно з даними ГУ МВС України в Київській області, цей показник за 2010 рік для області склав 5 убивств на 100 тис. населення, що менше, ніж по країні загалом. МЦПД і редакція вибачаються за неточність».