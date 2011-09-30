На інсуліновий завод прийшли господарі «з якихось незрозумілих островів»?

Глава Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА сподівається, що парламент наступного тижня створить Тимчасову слідчу комісію з розслідування ситуації навколо заводу «Індар».

У коментарі УНІАН Т.БАХТЄЄВА, зокрема, відзначила: «На наступній Погоджувальній раді я дуже наполягатиму на створенні ТСК. Ми зареєстрували проект щодо створення комісії з розслідування ситуації навколо «Індару». Наступного тижня голосуватимемо, і потім комісія розпочне роботу».

За словами голови комітету, після цього члени ТСК відвідають «Індар», і комісія постійно інформуватиме про результати своєї роботи і ЗМІ, і Генеральну прокуратуру.

Перший заступник голови Комітету ВР з охорони здоров`я В`ячеслав ПЕРЕДЕРІЙ упевнений: «Для того, щоб повернути завод державі, потрібно тільки одне - політична воля перших осіб держави. На засіданні профільного комітету з «Індару» виступала людина з Генпрокуратури і говорила, як це складно (повернути пакет акцій державі) і як це дуже довго тощо. А я дозволив собі перебити його і навести приклад «Київміськбуду». Адже там теж були господарі з якихось незрозумілих островів. І в цьому випадку Верховний Суд за два місяці все повернув державі».

Як відзначив народний депутат, «через тиждень після засідання Комітету ВР з охорони здоров`я рішенням Господарського суду м. Києва держпакет «Індару» зобов`язали повернути державі. От і добре. Адже випадок з «Індаром» - це не тільки волаючий випадок беззаконня, а й багато ще різних зловживань, про які можна довго розповідати. На комітеті було трагічно і смішно слухати людину з міліції, яка говорила, що на заводі навіть немає документації. А що ж ми тоді випускаємо?».

Ще один член Комітету ВР Валерій КОНОВАЛЮК вважає, що «слідча комісія дасть нам можливість повернути акції інсулінового заводу державі і забезпечити нормальні поставки інсуліну хворим в Україні».

«В Україні є всі можливості, щоб звернутися по правову допомогу в міжнародні суди і питання повернення акцій державі - по суті, є питанням технічним. Злочин має бути покараний – ця позиція в кожному моєму інтерв`ю і в кожному моєму виступі», - підкреслив В.КОНОВАЛЮК.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсуліни, які виготовляються в Україні.

Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

19 вересня Господарський суд м. Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", єдиного в Україні підприємства з виробництва вітчизняних інсулінів, які були незаконно передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

За інформацією ГПУ, судом визнано за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у названої компанії і мають бути повернені державі, поінформували в ГПУ.