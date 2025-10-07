У бюджеті РФ у 2026 році утвориться "діра" на 3,7 трлн рублів.

Утримання президента РФ Володимира Путіна і його адміністрації 2026 року подорожчає для російських платників податків до рекордної суми, про що випливає з проєкту закону про бюджет.

Згідно з документом, витрати за статтею "функціонування президента і його адміністрації" складуть 32,917 млрд рублів - тобто в середньому 2,74 млрд рублів на місяць (33,4 млн доларів), пише The Moscow Times.

Порівняно з поточним роком (30,926 млрд рублів) утримання Путіна стане дорожчим майже на 2 млрд рублів і обійдеться в суму, що перевищує річні бюджети найбідніших російських регіонів (28,8 млрд рублів у Калмикії, 24,2 млрд рублів у Єврейському автономному окрузі).

У 2027 році фінансування російського президента й адміністрації зросте на додаткові 809 млн рублів, до 33,726 млрд; а у 2028-му - ще на 906 млн рублів, до 34,632 млрд.

Три чверті додаткового фінансування - 1,511 млрд рублів у 2026 році - піде на підвищення зарплат для працівників АП. Залишок - близько 500 млн рублів - закладено на додаткові "закупівлі товарів, робіт і послуг" для потреб Кремля.

Також подорожчає для бюджету утримання думи, ради федерації та уряду.

"Загальні витрати бюджету, згідно з проектом, зростуть наступного року на 1,2 трлн рублів, до 44 трлн. Водночас доходи становитимуть 40,3 трлн. Унаслідок цього в скарбниці утвориться "діра" на 3,7 трлн рублів", - повідомили у виданні.

Зазначається, що для покриття дефіциту, який цього року в номінальному вираженні поб'є рекорд пандемії, влада планує збільшити ПДВ із 20% до 22%, а також провести радикальну податкову реформу для малого бізнесу, знизивши поріг для спрощеної системи оподаткування з 60 млн до 10 млн рублів щорічного доходу.

Економічні проблеми РФ

На підтримку бойових дій влада Росії витрачає кожну другу гривню податків, зібраних до федерального бюджету РФ. За даними The Moscow Times, частка витрат на війну в першому кварталі поточного року досягла 50,1%, а на кінець другого - 48,2%.

Військовий бюджет Росії вперше скоротили з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ця ситуація свідчить про те, що Кремль досяг межі можливостей ведення війни в умовах зростаючого тиску на економіку.

Видання The New York Times повідомляло, що в проєкті бюджету на 2026 рік закладено скорочення державних видатків на оборону з більш ніж 163 млрд доларів до приблизно 156 млрд доларів за поточним обмінним курсом.

