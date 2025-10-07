Уряд додатково виділив 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики.

В Україні зафіксують ціну на газ для населення. Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, це питання обговорювалося під час його зустрічі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Також уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, президент повідомив про виділення урядом додатково 1,5 мільярда гривень саме прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. За словами Зеленського, вже сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який планується збільшувати.

Ситуація з постачанням газу в Україні

Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що тривають перемовини про фінансування імпорту "блакитного палива" як за рахунок кредитних, так і грантових коштів.

