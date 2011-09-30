Афганці і чорнобильці кажуть, що порозумілися з Азаровим

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні від імені Кабінету міністрів підписав меморандуми з представниками всеукраїнських громадських організацій афганців та чорнобильців щодо врегулювання питань соціального захисту цих категорій громадян.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, меморандуми передбачають створення постійно діючих Консультаційних рад між урядом і громадськими організаціями для спільного визначення подальших дій з підвищення рівня соціального захисту.

Зокрема, під час підписання меморандуму з афганцями М.АЗАРОВ запевнив, що соціальний захист ветеранів, учасників бойових дій – це безперечно свята справа для влади. «Для нас і для Президента України соціальний захист ветеранів – це святе, і усі наші можливості ми завжди використовуватимемо для підтримки ветеранів», - наголосив він.

При цьому глава уряду нагадав, що першим рішенням уряду у березні 2010 року було збільшення удвічі виплат ветеранам Великої Вітчизняної війни.

У свою чергу, голова Спілки ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ зазначив, що воїни-афганці реально побачили з боку уряду конструктивний діалог. «Ми ведемо зараз з урядом конструктивний діалог, ми знайшли спільну мову», - зазначив він.

Водночас голова Всеукраїнської організації «Союз Чорнобиль-Україна» Юрій АНДРЄЄВ підкреслив, що з 2005 року діалог з боку влади був фактично припинений і чорнобильців ігнорували, а сьогодні уряд почав конструктивну роботу.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що з перших днів роботи уряд приділяє надзвичайно велику увагу вирішенню соціальних питань, зокрема, і проблем чорнобильців. «Навіть в умовах розрухи 2010 року ми знайшли можливості відновити «заморожені» два роки до цього соціальні виплати і почали підвищення соціальних стандартів», - нагадав він, наголосивши, що надалі соціальні стандарти будуть постійно підвищуватися відповідно до розвитку економіки.

Глава уряду висловив сподівання, що новостворені постійно діючі Консультаційні ради дозволять напрацювати спільну позицію для підвищення рівня соціального захисту чорнобильців та афганців.

«Для чого ми створюємо Консультативну раду? Для обговорення спільних позицій, для вирішення проблем. Ви маєте бути певні, що двері уряду відчинені для ваших пропозицій», - зазначив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому.

Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Деякі мітингувальники намагалися прорватися до приміщення парламенту. Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.