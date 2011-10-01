Будинок, де тримають заручників, закидали димовими шашками

Приватний будинок на 9-ій станції Фонтану в Одесі, де злочинці тримають заручників, силовики закидали димовими шашками. Одеське інформагентство «Репортер» повідомляє, що «ОМОН», який засів на дахах, веде безсистемну стрілянину. За деякими даними, БТР, що пыдыгнали до місця подій, вже знаходиться у дворі удома.

Чи «вдалося поранити когось із злочинців, поки сказати складно, — цитують голову облУВД Михайла Яцкова, одеські ЗМІ, — В операції беруть участь як міліція, так і співробітники СБУ, спецпідрозділ «Альфа» і навіть військові. Ми підігнали бронетехніку, проте сподіваємося, що її не доведеться використовувати».